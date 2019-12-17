Мэрия Нижнего Тагила согласовала проведение общегородского собрания по проблемам питьевой воды и мусорной реформы

Тагильская мэрия согласовала проведение общегородского собрания, посвящённого проблемам качества питьевой воды и мусорной реформы, а также повышению тарифов на использование воды. Мероприятие будет проходить 20 декабря с 17:00 до 19:00 в актовом зале администрации Ленинского района (ул. Горошникова, 56). На встрече планируется обсудить, в частности, эффективность реабилитации Черноисточинского пруда, обеспечение школ и детских садов бутилированной водой, строительство мусоросортировочного комплекса в Тагиле и рост платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов с 2020 года.

Организатором акции выступило общественное движение «Тагил за перемены». На экологическое собрание они пригласили в числе прочих представителей Роспотребнадзора, мэрии и гордумы. В актовом зале, где будет проводиться мероприятие, предусмотрено 150 посадочных мест.

«В МУ МВД России "Нижнетагильское" внесено предложение об оказании содействия организатору публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время его проведения», — отмечается в ответе тагильской администрации за подписью первого вице-мэра Вячеслава Горячкина.

Напомним, 12 октября на экологический митинг в парке «Народный», организованный ОД «Тагил за перемены», пришли около 250 человек.