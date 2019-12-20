Мэрия Нижнего Тагила сделает 31 декабря выходным для своих сотрудников

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился сделать 31 декабря выходным днём для муниципальных служащих и работников, обеспечивающих деятельность администрации города. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Тагила. За 31 декабря специалистам мэрии нужно будет трудиться в субботу, 28 декабря. В распоряжении отмечается, что сотрудников освободят от работы в канун Нового года, если они «выразят согласие на перенос».

«Руководителям муниципальных унитарных предприятий и учреждений Нижнего Тагила рекомендуется перенести выходной день с 28 декабря на вторник, 31 декабря 2019 года», — говорится в документе.

Напомним, в середине декабря распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря 2019 года на 28 декабря подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее он запустил в своём Instagram голосование о том, нужно ли освобождать канун Нового года от работы. В опросе приняли участие 12 115 человек, за выходной 31 декабря проголосовали 94%, против высказались 6%. В результате глава региона заявил, что планирует подписать распоряжение о выходном дне 31 декабря.

Действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днём в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить «вопрос 31 декабря».