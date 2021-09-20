Мэрия Нижнего Тагила решила продать полуразрушенный памятник архитектуры XIX века за музеем искусств

В список городского имущества, которое мэрия планирует продать в 2022 году, попал памятник архитектуры — старообрядческая часовня Аксёновского подворья по проспекту Ленина, 3а. Всего в списке, размещённом в постановлении мэрии, значится девять помещений.
Стоимость здания площадью 260 кв. метров пока не называется. Управлению муниципального имущества ещё предстоит провести оценку активов.
В начале 1990-х тагильские краеведы обращали внимание администрации города на плачевное состояние историко-архитектурных памятников, расположенных в исторической части Нижнего Тагила, среди которых и сохранившиеся постройки подворья купца Аксёнова.
В 2019 году Ленинский райсуд обязал администрацию города провести ремонтные и реставрационные работы построек Аксёновского подворья. Но реставрация так и не состоялась. Сегодня историческое здание за Нижнетагильским музеем изобразительных искусств, так называемая моленная, находится в полуразрушенном состоянии.
- В 2019 году, во время работ по благоустройству Парка советской скульптуры, был найден погреб, относящийся к Аксёновскому подворью. Выложенная кирпичом яма и входящий в неё дренажный проход были объявлены «винным погребом, таинственным подземным ходом», сейчас мэрия планирует сделать здесь музей.