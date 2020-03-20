Мэрия Нижнего Тагила разрешила общественникам провести групповой пикет против поправок в Конституцию

Тагильская администрация разрешила общественникам из движения «Тагил за перемены» (ТЗП) провести групповой пикет, посвящённый внесению поправок в Конституцию РФ, несмотря на угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Предполагается, что в ходе акции жители города смогут в свободной форме высказать своё мнение об изменении главного закона государства.

Мероприятие состоится в воскресенье, 22 марта, в Комсомольском сквере, сообщают активисты в группе ТЗП в соцсети «ВКонтакте». Планируется, что оно начнётся в 16:00 и закончится в 19:00. Участие в нём примут 30 человек. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Нижнем Тагиле сегодня нельзя проводить только те массовые мероприятия, в которых будут задействованы более 50 жителей. В ходе акции представители общественного движения намерены использовать агитационные материалы, в том числе плакаты.

Напомним, президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России. Датой проведения голосования остаётся 22 апреля. Как пишет Znak.com, на голосование будет вынесен всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»