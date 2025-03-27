Мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с компанией, строящей котельную для станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске

Мэрия Нижнего Тагила разорвала контракт с подрядчиком СМК «Смарт», который строил котельную в посёлке Черноисточинск, но провалил сроки на первых этапах. Сумма контракта, заключённого в конце декабря 2024 года, составляла более 123 млн рублей.

«Без запуска новой котельной в районе улицы Комсомольская в Черноисточинске не получится запустить и эффективно использовать станцию водоподготовки “Южная”. Существующая на Черноисточинском гидроузле котельная не сможет выдать необходимые температурные показатели теплоносителя. В кратчайшие сроки разыграем новый контракт. Главная цель — сделать так, чтобы новая котельная заработала в ноябре 2025 года», — пояснил главный инженер службы заказчика городского хозяйства Сергей Гладышев.

14 марта в ходе осмотра объекта строительства был установлен факт просрочки исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ в рамках первого этапа строительства. Кроме того, к работам со 2-го по 9-й этапы специалисты СМК «СМАРТ» не приступили. Согласно выводам специальной комиссии, работы не могут быть выполнены в срок, установленный муниципальным контрактом. Подрядчик обязан вернуть выплаченный ему аванс в размере 50% от общей суммы контракта. После вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик направит УФАС по Свердловской области обращение о включении информации о СМК «СМАРТ» в реестр недобросовестных поставщиков.

«Со стороны муниципалитета будет направлено обращение в надзорные органы, которые могут выйти с иском и финансово наказать подрядчика, не исполнившего свои обязательства по контракту. Сегодня работы на станции водоподготовки “Южная” — крупнейшем инфраструктурном объекте Свердловской области — ведутся в соответствии с намеченными планами. Это высокоприоритетный и социально значимый объект, и строительство котельной требуется для его теплоснабжения. Работа с новым подрядчиком поможет нам избежать негативного воздействия на исполнение муниципального контракта № 74, завершить строительство и запустить в эксплуатацию такую нужную для Нижнего Тагила станцию водоподготовки», — прокомментировал вице-мэр Егор Копысов.