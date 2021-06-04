Мэрия Нижнего Тагила пыталась взыскать с застройщика за аренду земли в 1000 раз больше, чем положено по закону

Вмешательство свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх позволило магнитогорской компании выиграть суд у мэрии Нижнего Тагила. Как указано в материалах дела, администрация города обратилась с иском к ООО «Керамик» с требованием о взыскании чуть более 5 млн рублей долга по договору аренды. Речь идёт об арендной плате за земельный участок в районе «Ленты» на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов, где планируется строительство торгово-развлекательного центра. В компании «Керамик» с такой суммой долга не согласились, пояснив, что мэрия применила неверную ставку арендной платы, а именно 4,4% от кадастровой стоимости, тогда как следовало применить ставку 0,3%.

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области поддержал возражения ответчика, пояснив, что сложившаяся судебная практика по аналогичным делам указывает на то, что повышенная ставка арендной платы не может применяться ретроспективно. При расчёте арендной платы для ответчика должна применяться ставка, определённая в договоре аренды, т. е. 0,3% от кадастровой стоимости участка», — говорится в документе.

В итоге суд встал на сторону предприятия и снизил сумму взыскания с 5 млн рублей до 6 тысяч рублей.