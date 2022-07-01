Мэрия Нижнего Тагила продаёт бывший завод ЖБИ на Тагилстрое

Мэрия Нижнего Тагила выставила на торги площади бывшего завода железобетонных изделий. Содержать и охранять такие огромные площади муниципалитету невыгодно, поэтому разумнее будет найти для активов нового владельца, считают в городской администрации. Начальная цена составляет 19 млн 760 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости».

Администрация планирует отдать под приватизацию бывшую базу завода ЖБИ на углу улиц Металлургов и Индустриальной, напротив Комсомольской проходной НТМК. Это комплекс из здания цеха с пристроями площадью 1842 квадратных метра, административно-бытового комбината на 84 квадратных метра и контрольно-пропускного пункта. Продадут и землю под этими строениями площадью в 1,7 гектара.

Аукцион состоится 5 августа. Перед торгами участники должны внести задаток около 4 млн рублей.