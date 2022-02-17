Общество

Мэрия Нижнего Тагила предлагает горожанам придумать проекты по улучшению города, но 70% средств в их реализацию тагильчане должны вложить сами 

17.02.2022 17:08
Мэрия Нижнего Тагила предлагает горожанам придумать проекты по улучшению города, но 70% средств в их реализацию тагильчане должны вложить сами 

Мэрия Нижнего Тагила предложила тагильчанам создать проекты, которые помогут решить проблемы города. Инициатива должна быть направлена на улучшение спортивных объектов, библиотек, мест отдыха, автодорог, объектов культуры и туризма. 

Из местного бюджета на реализацию инициативных проектов готовы выделить 5 млн рублей. При этом на один проект предусмотрено не более 2 млн рублей. Кроме того, городские власти установили ставку софинансирования, согласно которой инициаторы проекта должны будут вложить в его реализацию 70% всей суммы.

Показать собственный проект по улучшению города могут подростки, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие в Нижнем Тагиле. Также заявиться со своим инициативным проектом могут органы территориального общественного самоуправления (ТОС), старосты сельских населённых пунктов и некоммерческие организации.

Для того чтобы проект был одобрен, он не должен касаться объектов частной собственности, а срок его реализации не может превышать один финансовый год. Заявиться с проектом можно после проведения общественного собрания о его поддержке. Также необходимо составить сметный расчёт стоимости проекта, подготовить презентацию и графические материалы, отражающие проблему города.

Заявки на конкурс инициативных проектов принимаются с 14 февраля по 4 марта 2022 года на Пархоменко, 1а в кабинете 407.

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