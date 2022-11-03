Мэрия Нижнего Тагила потратит 13 млн рублей на систему электронного документооборота

В конце октября администрация Нижнего Тагила разместила тендер на оказание услуг по развитию функциональных возможностей системы электронного документооборота (СЭД) мэрии на 13,4 млн рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно проектной документации, в поставке бумаги нуждаются 10 муниципальных учреждений и подразделений и администрация города. Срок подачи заявок — до 7 ноября. Финансирование планируют осуществить за счёт бюджета города.

Согласно проекту контракта, технологические работы по развитию СЭД необходимы администрации для «систематизированного и оперативного документационного обеспечения».

Основными задачами для потенциального исполнителя обозначены следующие работы: переход на российское свободное программное обеспечение, возможность работы в современных браузерах, перевод обновлённых модулей СЭД в эксплуатацию. В проект контракта входит разработка нового хранилища и перенос туда данных, а также разработка обновлённого интерфейса для работы с новым хранилищем и другие технические задачи.

В стоимость контракта включены расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, приобретение материалов, приобретение или аренда оборудования и все прочие расходы исполнителя. Также отметим, что в документах указан рост числа пользователей: в 2017 году в системе было зарегистрировано 580 сотрудников, к 2022 году их число возросло до 1150.