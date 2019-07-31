Мэрия Нижнего Тагила погасила долги перед 150 предпринимателями

Тагильская администрация погасила долги по муниципальным контрактам на общую сумму 110 млн рублей перед 150 предпринимателями. Просроченная задолженность мэрии перед бизнес-сообществом сформировалась в текущем году. Чиновники не оплатили вовремя работы по ремонту и оснащению детских садов и школ, благоустройству и содержанию территории города, ликвидации свалок, а также вывозу и захоронению твёрдых коммунальных отходов.

В июне первый зампрокурора Свердловской области Владимир Маленьких объявил предостережение мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву о недопустимости нарушения закона и необходимости погашения просроченной задолженности. И с 23 по 30 июля деньги 150 предпринимателям были выплачены, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.