Мэрия Нижнего Тагила отказалась от строительства долгожданной снегоплавильной станции

АО «Облкоммунэнерго» и администрация Нижнего Тагила через суд изменили концессионное соглашение, заключённое в 2018 году. Как сообщает «Втагиле.ру», из документации исчезла снегоплавильная станция мощностью 760 тонн снега в сутки. По мнению проектировщиков, установка кардинально бы решила проблему утилизации грязного снега с тагильских дорог.

По данным издания, в своём иске «Облкоммунэнерго» указывало, что предоставленный мэрией земельный участок в районе промплощадки на пересечении улиц Краснознаменной и Полюсной не обеспечен необходимой инфраструктурой. В частности, на нём отсутствуют сети инженерно-технического обеспечения, позволяющие осуществить сброс дренажных вод на поверхностный сток. Управление горхозяйством тагильской администрации в начале 2020 года уведомило компанию, что сброс сточных вод не представляется возможным, так как ливневая канализация располагается выше глубины промерзания грунта. Компания обратилась к мэрии с просьбой замены участка, но ей было отказано с формулировкой «отсутствие возможности».

«Во время изыскательских и проектно-конструкторских работ компания запросила у ООО “Водоканал-НТ” техусловия для подключения участка к сетям водоотведения. “Водоканал-НТ” ответил, что сброс дренажных вод снегоплавильной станции в объёме 5748 кубометров в сутки невозможен, поскольку Западная система очистных сооружений и канализация Нижнего Тагила не рассчитаны на приём поверхностных и дренажных сточных вод. Увеличить максимальную нагрузку стоков не получится. Следовательно, было принято решение исключить снегоплавильную станцию из концессионного соглашения в установленном законом порядке», — прокомментировали в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Исключение снегоплавильной станции из соглашения позволило сократить объём инвестиций на 64 млн рублей, до 4 млрд 17 млн рублей.

Напомним, 3 года назад, 29 июня 2018 года, тогда ещё врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов подписали многомиллиардное концессионное соглашение по обработке, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле сроком на 29 лет.

Согласно проекту концессии, компания планировала спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, создать 191 площадку накопления ТКО и установить стационарную снегоплавильную установку, работающую на газовом топливе. В Нижнем Тагиле должен был появиться новый полигон ТКО, два существующих полигона компания должна реконструировать.

На сегодняшний день ни один из пунктов соглашения не реализован.