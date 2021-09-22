Мэрия Нижнего Тагила опубликовала список домов, которые попадут под отключение электричества с 22 сентября по 6 октября

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 02.09.2021 09:00 по 02.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

2 с 20.09.2021 09:00 по 03.10.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

3 с 21.09.2021 23:00 по 22.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зерновая 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36а, 36а., 36б, 36б., 9; Лебяжинская 11, 13, 13., 15, 15., 16, 17, 17., 19, 5, 5., 7а, 7а., 7б, 7б.; нежилое помещение Лебяжинская 17 пом.1021; гаражный бокс № 5 Лебяжинская 3Б, бокс№5; установка катодной защиты газопровода Лебяжинская в районе жилого дома № 19; н/о ТП-1173

4 с 22.09.2021 06:00 по 23.09.2021 20:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9; Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9; Трудовая 110; Голый Камень .; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Гараж Малахитовая 14гар; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

5 с 22.09.2021 06:00 по 23.09.2021 20:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Носова 66, 88, 90, 92, 94; Трудовая 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 4в, 5, 6а, 6б, 7, 8, 8А, 9; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2

6 с 22.09.2021 08:00 по 24.09.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7; п. Песчаный 4 А, 6А; Гараж, лесопильный цех ; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; гаражи "Геологоразведки" и мастерские п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный

7 с 22.09.2021 09:00 по 22.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11

8 с 22.09.2021 09:00 по 23.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

9 с 22.09.2021 09:00 по 22.09.2021 13:00 п. Черноисточинск: Ленина 118А, 25, 27, 29, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 35, 36, 37, 37А, 39, 39 Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 А, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 53Б, 54, 55А, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 А, 68; Свердлова 10А, 12 А, 17, 19, 21, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 54, 54А, 56А, 8А; Ушкова 10, 10Б, 10К, 11, 11А, 12, 12Г, 13, 14, 14Д, 14а, 15, 15А, 16А, 16Б, 16В, 16б, 18А, 18Б, 1А, 1Б, 1В, 2, 2 Ж, 2 К, 20А, 20Г, 22А, 22Г, 22Д, 23а, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2К, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 5, 6, 6Б, 7, 7Б, 7а, 8, 8Б, 8Г, 8а, 9; Шадрина пер. 10, 12, 12А, 14, 14А, 14б, 7, 7а, 8, 8А, 8Б; Шадрина 7А, 8; базовая станция сотовой связи "Черноисточинск-3" Ленина 37 "А"; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 4 Г; Насосная Ленина; Наружное освещение ТП-5088 А (Свердлова, Ленина) Свердлова

10 с 22.09.2021 09:00 по 22.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рябиновая 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 76, 78

11 с 22.09.2021 09:00 по 22.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9; Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9; Голый Камень .; Гараж Малахитовая 14гар; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

12 с 22.09.2021 09:00 по 22.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Победы 26; Магазин "Метизы" Победы 26/128; магазин "Обувь для вас" Победы 26/128 (часть помещения к/т "Красногвардеец"

13 с 22.09.2021 09:00 по 22.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Джапаридзе 23; Землячки 52; Керамиков 29, 31; Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61; Шаумяна 23, 25, 32; Дом Шаумяна 27/36; Дом Шаумяна 30/31; Дом Шаумяна 34/38

14 с 22.09.2021 09:00 по 22.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Керамиков 68, 70, 72, 72а, 76; Софьи Перовской 24; Шамотная 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36; Шаумяна 52, 54, 56, 58, 60, 62

15 с 22.09.2021 09:30 по 23.09.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Набережная 1; Садоводов 36; Смоленская 1, 2, 3, 4, 6; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

16 с 22.09.2021 09:30 по 22.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Волгоградская 15; Панфилова 11, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1

17 с 22.09.2021 10:00 по 22.09.2021 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

18 с 22.09.2021 11:00 по 22.09.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Серная 23а, 249, 259, 26, 28, 29, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57

19 с 22.09.2021 13:00 по 22.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Волгодонская 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Красной Звезды 18, 20; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9

20 с 23.09.2021 09:00 по 23.09.2021 13:00 п. Черноисточинск: Калинина 17А, 17Б, 19Б, 23А, 25Б; Свердлова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 1Б, 2, 20, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Ушкова 23 Б; Коммунистическая 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 13а, 14, 14А, 16, 17, 18, 20, 22, 22Б, 22в, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 26Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; Апостолов Петра и Павла переулок 2; Наружное освещение ТП-5091 (Коммунистическая, Храм, Свердлова) Коммунистическая п.Черноисточинск; ГРП-8 п.Черноисточинск Коммунистическая

21 с 23.09.2021 09:00 по 23.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 29, 30; Керамиков 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 9; Хохрякова 54; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская

22 с 23.09.2021 09:30 по 23.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

23 с 23.09.2021 09:30 по 23.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грибоедова 44, 44а, 46, 46а; Победы 10, 8; Речная 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8; Гараж Речная 29гар

24 с 23.09.2021 10:00 по 23.09.2021 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

25 с 23.09.2021 11:00 по 23.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

26 с 23.09.2021 12:00 по 23.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Красноармейская 117, 119, 123

27 с 23.09.2021 13:00 по 23.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: ул.Ушкова,23а,23б, ул.Калинина,17а,17б;19а,19б,25б,29б,29в,29г, ул.Коммунистическая.12а;14а

28 с 23.09.2021 13:30 по 23.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Менделеева 33, 35, 39, 39-2, 41, 43, 45, 47; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9

29 с 23.09.2021 15:00 по 23.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: ул. 3-я Декабрьская 1,7,11, 2-6,10,12, ул. 2-я Апрельская 18,24

30 с 24.09.2021 09:00 по 24.09.2021 13:00 п. Черноисточинск: Калинина 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55А, 56, 56 А, 57, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 62 А, 63, 63А, 64, 65, 65Г, 66, 67, 67А, 68, 69Б, 69Д, 70, 72, 72А, 72Г, 72Д, 72б, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 84И, 84г; Чапаева 80, 87А, 87Б; Дом Калинина 69В-1Б; Наружное освещение ТП-5040 Калинина

31 с 24.09.2021 09:00 по 24.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 40; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40

32 с 24.09.2021 09:00 по 24.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Узкая 1-27 2а-20; Кондукторская 1а, 1б, 3, 4-12

33 с 24.09.2021 09:00 по 24.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Победы 26; Магазин "Метизы" Победы 26/128; магазин "Обувь для вас" Победы 26/128 (часть помещения к/т "Красногвардеец"

34 с 24.09.2021 09:00 по 24.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 61

35 с 24.09.2021 09:30 по 24.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Фрунзе 17, 21, 23, 27б; Черных 17, 30, 30-1; Гаражные боксы (11 гаражей) Фрунзе 23 (11боксов); Гараж Черных 30-21; Базовая станция сотовой связи "ВГОК" Черных

36 с 24.09.2021 10:00 по 24.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 3, 5, 7; Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 6; Береговая 1, 1 а, 11, 11а, 1Б, 1а, 2, 3, 3 Б, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9; Большая Кооперативная 1, 1-2, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 23а, 24, 24 В, 24а, 24б, 25, 26а, 26б, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42Б, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55 А, 56, 58, 59, 6, 60, 60а, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 73/1, 75, 77, 79, 8, 8а, 9; Горбуновская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 17а, 18, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36а, 38, 3а, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 9; Луговая 1, 2; Малая Кооперативная 10, 12, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а; Мельникова 15, 17а, 2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 40, 7; Окраинная 1, 10, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4 б, 4а, 5, 5а, 6, 6а; Парковая 3; Пригородная 1, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15А, 16, 16д, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 1а, 2, 2 Б, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 44, 44а, 45, 46, 47, 47А, 47а, 49, 49Б, 4а, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 5а, 6, 61, 6Б, 6а, 7, 7а, 8, 8А, 8а, 8б, 8в, 8г, 9; Проселочная 1, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А; Просторная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радужная 1, 10, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рассветная 1, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Светлая 1, 12, 2, 4, 5, 6, 8; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; Ясная 1, 10, 10А, 12, 13, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 6, 6А, 7, 8, 8а, 9; Черноисточинское шоссе 78; Новосельская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Механизаторов 1, 3, 5, 7, 9; мкр.2 "Муринские пруды" .; ЛЭП-10 кВ вновь проектируемой КТП-100-10/0,4 кВ для электроснабжения очистных сооружений жилой район "Муринские пруды"; Гараж Большая Кооперативная 22гар; Гараж Большая Кооперативная 24 гар; Дом Большая Кооперативная 40а гар; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново; Торговый павильон Малая Кооперативная р-н ж/д № 12; Дом Пригородная 55/сауна; Гараж Пригородная 8 гараж; Н/о ТП-4056 Проселочная /Горбуновская; ШУО-0,4кВ от ТП-4026 Радужная Окраинная, Береговая; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68; Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная; Н/о ТП-4902 ; пос. Горбуново КНС№24 Проселочная; БССС Радужная Радужная; К/сад "Восход" Горбуново

37 с 24.09.2021 10:00 по 24.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Фестивальная 5Д; автомойка Фестивальная 5 Б, строение 4

38 с 24.09.2021 10:00 по 24.09.2021 15:00 п. Висим: Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Баклыкова 26, 28; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 41, 5, 7, 8, 9; Базовая станция п. Висим ;

39 с 24.09.2021 11:00 по 24.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Носова 130, 134, 134а, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194; Дом Носова 152-1; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; Пост "Южный" Голый Камень

40 с 24.09.2021 11:30 по 24.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Жданова 3, 5, 7, 9; Московская 9; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 10, 1а, 2а, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; Гаражи Жданова; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

41 с 24.09.2021 13:00 по 24.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Чапаева 109, 111, 74, 77, 81Б, 91А, 95, 97; индивидуальнй жилой дом Чапаева 100 А

42 с 24.09.2021 13:30 по 24.09.2021 13:30 г. Нижний Тагил: Фрунзе 15, 17; Черных 17А, 17а, 30; РК NTG 051 GGBB Фрунзе /Черных (м-н Линия света); РК NTG 043 GGBB Фрунзе /Черных у Рудоуправ.; РК NTG 124 GGBB Фрунзе Юбилейный у в/ч; Гараж Черных 30 бокс №1; ПУ-1238 н.о.

43 с 26.09.2021 21:00 по 30.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская

44 с 26.09.2021 23:00 по 27.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 83а, 87, 93; Учительская 3; салон-парикмахерская Газетная 87 (бывш. кв .64); Гаражный бокс ( Квартал 28) Учительская

45 с 27.09.2021 08:00 по 27.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Волчевка: жилые дома по ул Железнодорожная, ул Железнодорожников, пер.Западный; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная;

46 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 49, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88

47 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

48 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36

49 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Борцов Революции 1; Восстания 12, 12/2, 12а, 14, 16, 16-2, 16-3, 18, 19, 19/1, 19а, 21, 23, 25/1, 25а, 27, 29; Восточная 17 А, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Ст. Разина 22; ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского / ул. Восточная; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражного бокса № 60 Жуковского ГСК "Маяк"

50 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

51 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

52 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грунтовая 31, 39, 43; Фаины Шаруновой 25, 31, 49; Грунтовый пер. 6

53 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Салтыкова-Щедрина 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Челябинская 10, 2, 6, 8

54 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

55 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38; Курская 17; Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Самотечная 17, 19, 25, 27, 29; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"

56 с 27.09.2021 09:00 по 28.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

57 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 15-41, 34-60; Дальняя 43, 60

58 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 104, 106, 106А, 108, 108а, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 132; светофорный объект типа Т7 Бригадная -Уральский пр-т (в районе д/сада № 19)

59 с 27.09.2021 09:00 по 27.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Восточная 3, 3-1, 5, 7, 7/2; Восточный проезд 4, 6, 8; Победы 29, 29/1, 31, 35; офис Восточный проезд 4, пом.1008; Рекламные конструкции по акту № 1 от 12.11.03. Ленина Мира/Циолк.; РК NTG 122 GGBB Мира /Победы; РК NTG 169 GGBB Мира /Победы; строительные вагончики Победы /Восточная; художественный салон Победы 29 / Восточная,1; Интернет Победы 29/1 Восточная; Салон красоты Победы 29/1-35; стоматологический салон Победы 29/Восточная, 1; н/о ТП-1226

60 с 27.09.2021 09:30 по 27.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 17, 21, 21 б, 21А, 21Е, 4; Кулибина 70; РК NTG 117 GGBB Восточное шоссе (101 а/дорога у АЗС); РК NTG 046 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 100м после ПОПАТА; РК NTG 041 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200м до АЗС; РК NTG 023 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200м до ПОПАТА; РК NTG 086 (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 250м после АЗС; РК NTG 022 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе напротив КХП; РК NTG 010 GGBB Восточное шоссе напротив ПОПАТ недалеко от АЗС; РК NTG 081 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе перед путепроводом; гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД; административное здание (авторынок "Кушвинский") Кулибина 68 (участок 2); н/о ТП-1109 (АГД-101) ; ГСК "Кедр" Все

61 с 27.09.2021 09:30 по 27.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 20; Береговая-Краснокаменская 35, 37, 38, 44, 50-1, 52-1, 52а, 54, 54-2, 56-1, 56-2, 58; Жуковского 17, 17а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Западная 33, 34, 35, 43; Карла Либкнехта 36, 38, 40, 41; Красногорская 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13/ч, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2, 21, 21-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 26, 27-2, 29, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Розы Люксембург 10-1, 10-2, 10а, 11-1, 11-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Гараж Береговая-Краснокаменская ГСК "Южный" бокс №24; Гараж (р-н ГЭК "Южный") Береговая-Краснокаменская бокс № 44 ГЭК "Южный"; ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского /Красногорская; ПУ-1468 н.о. ;

62 с 27.09.2021 09:30 по 01.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева); нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м); Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая

63 с 27.09.2021 09:30 по 01.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66

64 с 27.09.2021 09:30 по 27.09.2021 11:00 п. Черноисточинск: Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84А, 88, 88а, 92а

65 с 27.09.2021 10:00 по 27.09.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Ботаническая 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Дачная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 41, 43, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключики ., 3"А"; Отдыха 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; Ягодная 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3а, 4, 8; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 1, 11, 11 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 2.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.2 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.1 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.2 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 3.2 ТП-2527; Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база "Ключики"; ШУО-0,4кВ от ТП-2527 Ботаническая /Отдыха; Гараж Ботаническая 20гар; Скважина, освещение Дачная 1 (МОП); дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики; Линия наружного освещения от ТП-2527(уч-к автодороги от дороги на коллективные сады до п. Старатель) ; К/сад им. Тимирязева Все; Коллективный сад "Радуга" Все; Агробиостанция Ключики; ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения строительного вагончика для строительства автодорожного мостового перехода через нижнетагильский пруд Октябрьский просп; Линия наружного освещения от ТП-2520 Садоводов; КНС-26 Старатель; ТП К/С Старатель-3 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная; Автоцентр по продаже автомобилей Свердловское шоссе

66 с 27.09.2021 10:00 по 27.09.2021 16:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

67 с 27.09.2021 11:00 по 27.09.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ушкова 16, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 24, 24А, 24Б, 25

68 с 27.09.2021 11:30 по 30.09.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Забойщиков 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мраморная 75; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 94, 96, 98; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ракетная 37; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; Жилой дом Ленская 52-2а; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

69 с 27.09.2021 13:30 по 27.09.2021 14:30 п. Черноисточинск: Чапаева 64а, 66а, 68, 70, 74, 89б, 93

70 с 27.09.2021 15:00 по 27.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 16а; Чапаева 3

71 с 27.09.2021 23:00 по 28.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 83а, 91; Учительская 3, 5, 7;

72 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

73 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

74 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 8, 9; Радистов 17, 21; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная

75 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ильича 101, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радистов проезд 18а; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85

76 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 59; Ильича 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Сибирская 43, 45; Тельмана 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

77 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 101, 103, 105, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Котовского 71, 73, 75, 77, 79; Юннатов 1, 2, 3, 4; Дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73

78 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36

79 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 13:00 п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16а, 4, 8; Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск

80 с 28.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Полевая 10, 16, 21, 3, 8; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; Октябрьская(Покровка) 10, 11, 13, 8, 9; Полевая (Покровское) 11, 12, 2, 20, 5, 6; станция катодной защиты Мира в районе д.2; шкаф управления наружным освещением Советская; Наружное освещение Покровское

81 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 16:00 с. Покровское: Садовая 26; Совхозная 19, 26; Советская (Покровка) 104, 106, 118, 120, 122; шкаф управления наружным освещением Советская

82 с 28.09.2021 09:30 по 28.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Кирова 13, 14, 15, 15-2, 15-4, 15-5, 16, 16а, 18, 19, 2, 20, 25, 3, 3а, 5, 7, 9; Коммунальная 2, 4, 4гар; Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 26, 29, 3, 38, 38а, 3А, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а; Тагильская 1, 10, 12а, 15, 16, 18А, 20, 22-с, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 5, 8; Финансовый 1, 10, 12, 2, 3, 4; жилой дом Кирова 12-14; Дом Кирова 15-4а; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2; ШУО-0,4кВ от П-1048 ; АЗС №123 Тагильская

83 с 28.09.2021 10:00 по 29.09.2021 12:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; Комсомольская 1, 1 Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1б, 2, 2аа, 3, 3Б, 4, 5, 6, 8, 8А, 9; Мира 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59; Садовая 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Советская 109; Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа, 17, 18, 19, 20, 21; 8 Марта 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Уральская 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47, 49, 51, 53; Советская (Покровка) 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 99; Наружное освещение Покровское

84 с 28.09.2021 13:00 по 28.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19В, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 64А, 7, 9, 9А; Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 100, 102, 106, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72А, 73, 75, 79, 81, 81А, 81а, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93, 94; Фурманова 1, 10, 11, 11 А, 13, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 2; Дом Чапаева 106 А; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; жилой дом Фурманова участок 17; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5083 (Калинина, Чапаева, Фурманова) Фурманова

85 с 28.09.2021 13:00 по 28.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Ильича 13, 15, 17, 19, 21, 23; Тельмана 24; магазин Ильича 15 (бывш. кв. 80,81); Магазин "Малышок" Ильича 15 (пл.бывш. кв. 59,60); Магазин "Евромет" Ильича 15 - 100; Продуктовый магазин Ильича 15, кв. 141; Магазин "Дива" Ильича 15-101,102; Фото-магазин "Коника" Ильича 15-20; офис Ильича 15-21; Магазин "9 Островов" Ильича 15-39; магазин промтоваров "Успех" Ильича 15-41,42; м-н "Ваш саквояж" Ильича 15-61,62; встроенное помещение аптеки Ильича 15.кв.1,2; Нежилое помещение Ильича 23/17; Светофор Ильича шк.№9; ПУ-2050 н.о. Орджоникидзе

86 с 28.09.2021 14:00 по 28.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 84, 84а, 86, 88, 88-1; Мира 12, 7, 7-22, 9; Строителей проспект 13, 13-1, 15, 17; Гараж Горошникова 88 (квартал №24); Магазин промтоваров "Ирина" Мира 11-30,31,50; Туристическая фирма "Лав Трэвл" Мира 11-52; Нежилое помещение Строителей проспект 13 (кв.2а, 3,4,21); Магазин "ECCO" Строителей проспект 13-23,24; Магазин промтоваров "Дива" Строителей проспект 13-61

87 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 88, 92, 94; Трудовая 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 5, 6а, 7, 8, 8А, 9; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2

88 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

89 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 88, 92, 94; Трудовая 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 5, 6а, 7, 8, 8А, 9; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2

90 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Гайдара 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 107, 109, 111, 113, 115, 117, 78, 80, 82, 84; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Круговая 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; Дом Котовского 105-2

91 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Луначарского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

92 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 101, 103, 105, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Котовского 71, 73, 75, 77, 79; Юннатов 1, 2, 3, 4; Дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73

93 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Котовского 68, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9; Омская 1; Салтыкова-Щедрина 42, 44, 48, 50, 52, 54

94 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 13:00 п. Черноисточинск: Береговая 2; Калинина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8; Кирова 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Г, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 7, 9; Ленина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5 Б, 55, 5А, 6, 7, 75, 7А, 8, 85, 8А, 9; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 52А; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фабричная 11, 1б, 3, 4; Чапаева 16; Антоновск 30уч, 4УЧ; 1 Фабричная 1 Л, 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Шадрина пер. 15А, 16, 7Г; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; Дом Кирова 44(2); часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5081 (Ленина, Садовая, Кирова, Калинина) Кирова; наружное освещение ТП-5011 Фабричная; ГРП-1 п. Черноисточинск Шадрина пер.

95 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 с. Покровское: Мира 1-29, 2; Садовая 2-8; Космонавтов 9, 14;

96 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Октябрьская 12, 13, 14, 15, 16, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а; Самотечная 11; Щорса 31, 33, 33а, 35, 37, 41, 41а; АЗС Щорса -Северное шоссе; АЗС Щорса Северное шосе; КНС-32 Щорса

97 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Снежная 1, 3, 5, 7

98 с 29.09.2021 10:00 по 29.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

99 с 29.09.2021 10:00 по 29.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

100 с 29.09.2021 13:00 по 29.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А; Розы Люксембург 16, 1Б, 2в; Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; котельная (п. Висимо-Уткинск) Ленина (возле дома 1); Дом Пролетарская 1а кв.1; Скважина Пролетарская 37скв.; Дом Пролетарская 9 кв. 3; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

101 с 29.09.2021 23:00 по 30.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Пархоменко 44

102 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

103 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36

104 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Пролетарская 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 83; индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81

105 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Константина Заслонова 101, 103, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 77; Монтажников 36, 37, 42, 43; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59

106 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

107 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58

108 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

109 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Волгодонская 27, 29; Забойщиков 25, 27, 29, 31; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 94, 96, 98; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

110 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Высотная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Серебрянский тракт 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 38, 38а, 38б; Дом Серебрянский тракт 116-1; Дом Серебрянский тракт 116-2; Квартира Серебрянский тракт 134-1; Квартира Серебрянский тракт 134-2; н/о ТП-1513 ; ТП 6/0,4 кВ для эл.сн. асфальтового завода Серебрянский тракт

111 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тупиковая 10А; Раздельная 17, 17 а, 18, 19, 20, 21, 21А; Вешний переулок 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Верховая 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Росный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; пер. Сенной 7

112 с 30.09.2021 09:30 по 30.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

113 с 30.09.2021 10:00 по 30.09.2021 16:00 д. Усть-Утка: Советская 28, 28 А; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Водокачка п.Усть-Утка

114 с 30.09.2021 10:00 по 30.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 61; Энтузиастов 30, 40, 42, 42а; Магазин Энтузиастов 30, кв.2;

115 с 30.09.2021 13:30 по 30.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 15а, 21а; Ударная 22Б; Дом Гаева 11гар; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе

116 с 30.09.2021 13:30 по 30.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157; Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134

117 с 30.09.2021 15:00 по 30.09.2021 16:00 п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

118 с 30.09.2021 23:00 по 01.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 25, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36, 36-2; Дзержинского 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65; Коминтерна 48, 50, 50а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Ленинградский проспект 39, 41, 41-2, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 57-2, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Мира 21; Тимирязева 52, 54, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 15, 17, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; Реклама Вагоностроителей - Дзержинского ( у к/т Россия); Реклама Вагоностроителей 26 - Дзержинского; Реклама Вагоностроителей 26а - ул. Дзерж.., 47 ( к/т Россия); Магазин Вагоностроителей 28 - 3,4; Магазин "Лимпопо" Вагоностроителей 28-19,20; Турагентство Вагоностроителей 28-39; магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Рекламная конструкция Вагоностроителей 45 м-н "Зенит"; Реклама Вагоностроителей у дома № 2; Реклама Вагоностроителей у дома № 23; Реклама Вагоностроителей у дома № 28; Магазин "Оазис" Дзержинского 48-2,3,1; Ломбард Дзержинского 48-22; магазин Дзержинского 48-42; Салон-парикмахерская Дзержинского 48-61,62; Магазин промышленных товаров Дзержинского 48-63; офис Дзержинского 50 (пл.бывш.кв.№2); М-н одежды "Sergeant" Дзержинского 50-22; Магазин "Алладин" Дзержинского 50-23,24; Магазин Дзержинского 51-55; Магазин "Пивко на разлив" Дзержинского 61 (кв. 63,64); Магазин "Двери" Дзержинского 61-42; Блинная Дзержинского 63 (кв.22,3,4); нежилое офисное помещение Дзержинского 65 (подвал); РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; Магазин "Мастер плюс" Ленинградский проспект 39 - 41,42,43; Нежилое помещение Ленинградский проспект 39 кв. 23,24; Нотариальная контора Ленинградский проспект 39-2,1; Офис Ленинградский проспект 41-16,25; Агентство недвижимости Ленинградский проспект 41-26; Магазин "Джинсовый мир" Ленинградский проспект 41-27; нежилое помещение Ленинградский проспект 55 (площадь бывших квартир 25, 26, 27); нежилое помещение Ленинградский проспект 57 пом.1026; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57, кв.15; Парикмахерская Ленинградский проспект 57-13; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57-25; магазин "Экстази" Ленинградский проспект 57-27; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; Агенство недвижимости "Урал - НТ" Энтузиастов 25-63; Магазин Энтузиастов 30, кв.2; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2064 ; наружное освещение ТП-2016 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2061 Дзержинского; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2063 Дзержинского; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

119 с 01.10.2021 09:00 по 01.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 57, 59А, 61; АГЗС Балакинская; базовая станция сотовой связи "Балакинская NEW" Балакинская

120 с 01.10.2021 09:00 по 01.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Красных Зорь 3, 5; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5

121 с 01.10.2021 13:30 по 01.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 54; Садовая 101, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2

122 с 01.10.2021 15:00 по 01.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

123 с 02.10.2021 10:00 по 02.10.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 21, 28, 3а, 47; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; производственная база Индустриальная

124 с 03.10.2021 23:00 по 04.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29а, 29б, 31а; Красноармейская 143, 143А, 143а, 145, 147, 149, 151; Удаленный блок станции (УБ-12) Космонавтов (в р-не жил. дома 29б); нежилое помещение Космонавтов 29 А-1001; Магазин Космонавтов 29-19,20; Магазин продовольствен. товаров Космонавтов 29-34; магазин Космонавтов 29А (пл. бывш кв.36); Магазин "EMEX" Космонавтов 29а (б.кв.34); магазин промтоваров Космонавтов 29а-19; нежилое помещение Красноармейская 143 А; магазин продовольственный Красноармейская 143а (бывш. кв. 21)

125 с 04.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Сибирская 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

126 с 04.10.2021 09:30 по 15.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

127 с 04.10.2021 10:00 по 04.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Константина Заслонова 101, 103, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 93; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; Автосервис Садоводов

128 с 04.10.2021 15:00 по 04.10.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Береговая 63, 65, 66, 68, 68А, 71, 73, 73а, 8; Болотникова 9; Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 27а, 28, 3, 30, 31, 32, 32-А, 33/1, 34, 3а, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Евстюнинская 1, 10, 104, 11, 12, 13, 2, 3, 3-С, 4, 5, 6, 61, 63, 7, 8, 8-А, 84, 9; Железнодорожная 10, 12, 12А, 12Б, 14/1, 16, 2 А, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7, 7а; Лайская 10, 16а, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 76, 78, 7А, 80 Б, 80 В, 80/3, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/1, 97/2; Полевая 1, 11, 11а, 11б, 12, 14а, 15, 2, 21, 3, 4, 52, 7, 8, 9, 9а; Северный пер 12; Железнодорожников 16, 27, 29, 42, 5, 53, 59; пер. Западный 20, 3, 4, 44, 45а, 49, 5, 52, 53, 54, 58, 72; Лайский тракт 11; Дом Городская 1-Б огород; Дом Городская 17огор; Дом Городская 19огор; Дом Городская 30-А/о; Дом Городская 30-Б/о; Дом Городская 31/ч.с; Дом Городская 31Аог; Дом Городская 33/3ог; Дом Городская 40 огор; Дом Городская 47/ог; Дом Городская 6/17ог; Огород Городская 6/9 огород; Дом Евстюнинская 1/2ог; Дом Евстюнинская 102огор; Дом Евстюнинская 94А огород; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная 1 кв. 2; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 50/огор; Дом Напольная 7 огород; Дом Напольная 72/огород; Дом Напольная 74/2ог; Квартира Напольная 74/3 ог; Дом Напольная 79/ог; Дом Напольная 81Б/огор; Дом Напольная 88/баня; Квартира Напольная 93огор; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.1; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.2; жилой дом (п. Волчёвка) пер. Западный переулок, 20; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); ШУО-0,4кВ от ТП-1535 Городская; таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; жилой дом п. Волчевка Железнодорожная; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная; ЛЭП-6кВ, СТП25/6/0,4 для наружного освещения п. Волчевка, в границах населенного пункта; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта

129 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 139, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2

130 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1039 ; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

131 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

132 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Береговая 1 а; Горбуновская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36а, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 8; Радужная 1, 2, 3, 4, 5

133 с 05.10.2021 13:30 по 05.10.2021 15:00 п. Висим: Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9

134 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 13, 15, 15б, 17, 19, 21а, 23, 25/2, 25а, 31, 31а, 35а, 37, 5, 9

135 с 06.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

136 с 06.10.2021 09:30 по 07.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 73/1, 75, 77, 79; Пригородная 37, 39, 47А, 47а

137 с 06.10.2021 10:00 по 06.10.2021 15:30 п. Висимо-Уткинск: Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8А; Розы Люксембург 1Б

138 с 06.10.2021 13:00 по 06.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; Строителей проспект 1, 1 А, 1А, 1а, 3, 5, 5-62, 7; Строителей 1А; Магазин промтоваров Горошникова 70 (кв.2); Офис "Пять звезд" Горошникова 70-62; магазин промышленных товаров Горошникова 72 (цокольный этаж); Магазин Горошникова 76-48; нежилое помещение/киноцентр Ленина 57/Строителей, 2; офис Строителей проспект 1 (бывш. ж/д кассы); Офис Строителей проспект 1а-21; нежилое помещение Строителей проспект 5 (бывш. кв. 19); Магазин промтоваров "Презент" Строителей проспект 5-42,6А; Магазин "Лидер" Строителей проспект 5-59,60;