Мэрия Нижнего Тагила опубликовала план деятельности на 2020 год

Тагильская администрация опубликовала план деятельности на 2020 год. В документе 246 страниц, разбитых на 5 разделов. Они касаются в числе прочего проведения мероприятий, связанных с экономикой и финансами, экологией, промышленной политикой, взаимодействием мэрии с гордумой и правительством Свердловской области.

В задачах на январь, например, стоит формирование списка муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году, и перечня социально значимых видов деятельности, которые осуществляют предприниматели в городе. В этом же месяце должен быть утверждён план мероприятий по подготовке и проведению в Нижнем Тагиле мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В феврале обсудят развитие территорий сельских населённых пунктов в рамках туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», проведут молодёжный форум «Хочу жить в Тагиле». Летом возобновятся занятия на улице в рамках социально-спортивного движения «Зелёный фитнес». На декабрь намечено утверждение графика проведения контрольных проверок деятельности МБУ «Центр развития туризма Нижнего Тагила» на 2021 год экономическим управлением администрации города.

В течение года, помимо прочего, планируется рассмотреть вопрос об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила до 2030 года. Также будет поднята тема определения гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения города.