​​​​​​​Мэрия Нижнего Тагила определилась с подрядчиком на обновление зала заседаний за 8,3 млн рублей

Переоснащением зала заседаний в здании мэрии Нижнего Тагила на Пархоменко, 1а займётся ООО «Румлайн». По данным сайта госзакупок, екатеринбургская компания снизила первоначальную стоимость контракта на 42 тысячи рублей, до 8 млн 335 тысяч рублей. По контракту работы должны завершиться до конца года.

Предполагается, что подрядчик оборудует помещение мебелью, установит аудиоплатформу, оборудование для видеоконференцсвязи.

Согласно документации, в зале установят 14 столов, появится новая трибуна и 54 стула. Столы изготовят из ДСП класса Е1 или выше с толщиной столешницы не менее 25 мм, стулья сделают из массива бука с обивкой из искусственной кожи. На столах смонтируют 14 мониторов-трансформеров диагональю 23,8 дюйма, а также 27 микрофонных пультов.