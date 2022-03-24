Мэрия Нижнего Тагила обязала предпринимателей отмыть от граффити ларьки и киоски

Управление промышленной политики администрации Нижнего Тагила обязало предпринимателей благоустроить свои нестационарные торговые объекты. Как сообщается в предписании, предприниматели и торговые сети должны до 10 апреля отмыть стены фасадов магазинов от грязи, провести ремонт, если он требуется, и покрасить урны. Также необходимо убрать мусор, траву и листву с прилегающей территории. За неисполнение требований собственники торговых точек будут привлечены к ответственности.

«В апреле и мае будет проведён контроль за соблюдением правил собственниками нестационарных торговых объектов. Проведение контроля осуществляется в форме мониторинга территории, фиксаций нарушений правил, установленных в ходе такого мониторинга, выдачи предписаний об устранении нарушений», — говорится в документе.