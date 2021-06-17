Мэрия Нижнего Тагила незаконно сняла с очереди на жильё мать-одиночку с сыном-инвалидом

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась для матери-одиночки восстановления её жилищных прав. Женщина воспитывает двоих несовершеннолетних детей, один из которых имеет статус ребёнка-инвалида. С 2008 года она вместе с детьми состояла на учёте в администрации Нижнего Тагила как малоимущая, нуждающаяся в предоставлении по договору социального найма жилого помещения. В 2015 году женщине в пользование по договору коммерческого найма было предоставлено жилое помещение, где она и дети проживают до настоящего времени и до 2017 года имели регистрацию по месту жительства.

«В 2018 году на основании постановления администрации Нижнего Тагила женщина вместе с несовершеннолетними детьми снята с очереди и исключена из списка семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в связи с выездом на место жительства в другое муниципальное образование. При этом фактически заявительница проживала с детьми в том же жилом помещении, которое ей было предоставлено муниципалитетом в 2015 году», — пояснили АН «Между строк» в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском признать действия мэрии незаконными и вновь поставить женщину и детей на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении жилья. Суд поддержал требования прокуратуры. Решение ещё не вступило в законную силу.