Мэрия Нижнего Тагила не смогла найти радиокомпанию для освещения деятельности гордумы

Администрация Нижнего Тагила не смогла найти радиостанцию для освещения деятельности городской думы. Тендер был размещён на портале госзакупок 18 августа, но на конкурс не заявилась ни одна компания. Начальная цена составляла 865 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, радиоканал должен выпускать программы о деятельности городской думы в прямом эфире длительностью не менее 60 минут. Программа должна выходить еженедельно в среду или четверг в период с 17:00 до 19:00 с повтором в пятницу или субботу. Сам эфир должен содержать констатацию фактов о деятельности гордумы и её депутатов с обязательным использованием официальных комментариев.