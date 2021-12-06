Мэрия Нижнего Тагила не нашла компанию для отлова бездомных собак

Администрация Нижнего Тагила не смогла найти компанию, которая бы занялась отловом и содержанием бездомных собак. На аукцион никто не заявился. Тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составила 3 млн рублей. Согласно документации, на одно животное мэрия готова потратить 4090 рублей. В эту сумму входит отлов животного, транспортировка, лечение, вакцинация, маркирование, стерилизация, возврат собаки обратно и прочие расходы.

Согласно техзаданию, при осуществлении отлова исполнитель обязан вести видеозапись. В первую очередь необходимо отлавливать агрессивных или испытывающих физические страдания животных, находящихся в местах массового скопления людей (школы, детские сады, парки).

Напомним, в 2020 году на аукцион по поиску подрядчика также никто не заявился. В связи с этим в январе 2021 года на три месяца был заключён договор с компанией «Арсенал» на 590 тысяч рублей. Позже администрация города заключила ещё один контракт на отлов бродячих животных с благотворительным фондом «Добрые руки» из Нижнего Тагила. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», стоимость договора составила 100 тысяч рублей. 28 октября контракт был продлён на 3 месяца на сумму 590 тысяч рублей.