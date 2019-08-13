Мэрия Нижнего Тагила намерена продать пакет акций химпарка «Тагил» за 345,5 млн рублей

Тагильская администрация планирует продать пакет акций ОАО «Биологические очистные сооружения Химпарка Тагил» почти за 345,5 млн рублей. Сделку планируется совершить при помощи проведения открытого электронного аукциона. Величина повышения начальной цены составит 1 млн рублей, а задаток для участия в торгах — более 69 млн рублей. Об этом говорится в постановлении об условиях приватизации имущества муниципальной казны, опубликованном на официальном сайте города. В документе отмечается, что пакет состоит из 338,7 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.

Очистные сооружения обслуживают весь Дзержинский район, включая промышленные предприятия, объекты социальной сферы и население, поэтому тарифы на них регулируются государством и не позволяют зарабатывать прибыль.

На международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге в этом году министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова упомянула в качестве успешного кейса по сотрудничеству между Россией и другими странами в числе прочих совместный проект, реализуемый «Уралхимпластом» и «Хюттенес Альбертус», по производству литейных смол на территории химпарка «Тагил». Общий объём инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей.

«Не позднее чем через год новое высокотехнологичное производство появится у нас на территории химического парка», — говорила Виктория Казакова в начале июля.

Срок окупаемости данного проекта составляет около шести лет. Производство разместят на территории химпарка «Тагил» после проведения реконструкции существующего здания площадью 10 тыс. кв. м и строительства нового площадью 4,6 тыс. кв. м. Планируется использовать для производства и существующую инфраструктуру завода «Уралхимпласт». Поставляться продукция будет на внутренний рынок и в страны СНГ.

ОАО «Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил» (Северное шоссе, 21) появилось в 2010 году. Договор о создании нового юридического лица в рамках реализации комплексно-инвестиционного плана развития города подписали «Уралхимпласт» и муниципалитет. Планировалось, что эти меры позволят улучшить систему водоотведения, утилизации и переработки бытовых и промышленных стоков в Дзержинском районе. В 2010–2011 годах за счёт средств федерального (281 млн рублей), областного и муниципального бюджетов (по 28,8 млн рублей), а также внебюджетных источников были сделаны современные очистные сооружения. «Уралхимпласт» инвестировал в строительство 338,7 млн рублей собственных средств, на которые было приобретено специализированное технологическое оборудование из Чехии.