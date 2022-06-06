Мэрия Нижнего Тагила купит офисную бумагу почти на 3 млн рублей

В начале июня администрация Нижнего Тагила разместила тендер на закупку офисной бумаги на 2 млн 818 тысяч рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок. Всего, согласно проектной документации, в поставке бумаги нуждается 10 муниципальных учреждений и подразделений и администрация города. Срок подачи заявок объявлен до 15 июня.

Бумагу планируют заказать в двух форматах — А3 и А4, количество листов в одной пачке — 500. Одна упаковка А4 обойдётся городскому бюджету в 412 рублей. Больше всего бумаги требуется МКУ «Служба правовых отношений»: необходимо закупить 3600 упаковок на 1 млн 484 тысячи 712 рублей. Меньше всего бумаги запросили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города»: на 30 упаковок потратят 12 тысяч рублей.

Также закупить бумагу планируют и для других муниципальных служб: МБУ «Центр защиты населения и территории города», МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий», МКУ «Единый учётный центр», МБУ «Тагилгражданпроект», МБУ «Сигнал-3», финансового управления администрации города, МКУ «Центр земельного права» и управления архитектуры и градостроительства города.

Напомним, в марте федеральные и областные СМИ сообщали о дефиците офисной бумаги в России и её резком удорожании. Цена пачки бумаги из 500 листов тогда выросла с 300 до 1500 рублей. Однако этой же весной в Свердловской области Туринский целлюлозно-бумажный завод запустил линию по производству офсетной бумаги из собственного сырья.