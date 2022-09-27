Мэрия Нижнего Тагила купит 50 литров натуральной грязи

Администрация Нижнего Тагила ищет поставщика лечебной косметической грязи для санатория «Сосновый бор». Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок, его начальная цена — 33 тысячи рублей.

Заказчик ищет поставщика 50 литров натуральной лечебной грязи марки «Сапропель». Согласно техническому заданию, лечебная грязь должна соответствовать всем требованиям, прописанным в документе: иметь бурый цвет с фисташковым оттенком, однородную консистенцию без посторонних примесей и запахов. В документе по техническому заданию указано, что товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан, а доставка должна производиться транспортом поставщика.

Сапропель — многовековые донные отложения пресноводных водоёмов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, частиц перегноя, содержащие большое количество органических веществ. Такая грязь используется для лечения гинекологических, кожных заболеваний и болезней нервной системы.

Заявки принимаются до 3 октября 2022 года.