Мэрия Нижнего Тагила купит 4 новых автомобиля за 5,8 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила купит 4 новых автомобиля. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок сегодня, 15 ноября.

Согласно опубликованной документации, мэрия рассчитывает направить 5 млн 812 тысяч рублей на приобретение четырёх седанов B-класса. На каждый автомобиль планируется потратить по 1 млн 453 тысячи рублей. Транспортные средства должны иметь длину от 4410 до 4620 мм, бензиновый двигатель мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, механическую коробку передач, как минимум две подушки безопасности, передние и задние стеклоподъёмники, подогрев передних сидений и ряд других функций. Среди прочих требований — наружные зеркала и ручки дверей должны быть покрашены в цвет автомобиля.

Организатором совместной закупки является администрация Дзержинского района города.