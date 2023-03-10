Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на установку систем оповещения почти за 13 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила начала поиск подрядчика на установку систем оповещения и трансляции. Соответствующий тендер был размещён 9 марта на официальном сайте Единой информационной системы сведений о госзакупках. Городские власти готовы заплатить за такую работу 12 млн 698 тысяч рублей.

Приём заявок от исполнителей продлится до 17 марта текущего года. Крайним сроком выполнения монтажных работ указано 25 апреля 2023 года. Система оповещения будет установлена на проспекте Ленина (от улицы Огаркова до проспекта Мира) и улице Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова).