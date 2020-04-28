Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта многострадального моста на проспекте Мира

Тагильская администрация объявила аукцион по поиску компании-подрядчика для ремонта разрушающегося моста на проспекте Мира. За приведение путепровода через автодорогу по улице Серова в нормативное состояние она готова заплатить 30,5 млн рублей из местного бюджета. Определить победителя торгов планируется в середине мая.

Согласно конкурсной документации, работы производятся без предоставления складских помещений, охрана материалов осуществляется за счёт подрядчика. Он также должен самостоятельно организовать временные присоединения коммуникаций на период ремонта, установить на объекте систему видеонаблюдения. Компания может привлечь для производства работ субподрядчиков, однако ответственность за выполненный ремонт в конечном итоге будет нести именно она. Гарантия на путепровод составит 8 лет.

Ремонтные работы начнутся сразу после заключения муниципального контракта. Необходимую документацию для приведения в порядок моста разработало ООО «Маскот». Объект должен быть сдан до конца этого лета.

Напомним, ремонт этого путепровода не раз откладывался. Мэрия Нижнего Тагила планировала сделать его до сентября 2018 года. На сайте госзакупок был размещён соответствующий тендер. Но позже глава города Владислав Пинаев сообщил СМИ, что в проекте не предусмотрели ряд технических решений, документацию необходимо доработать. Стартовая стоимость контракта на тот момент составляла чуть более 20 млн рублей.