Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию-подрядчика для двухлетнего обслуживания улиц города за 780 млн рублей

Тагильские чиновники ищут компанию-подрядчика для эксплуатационного содержания дорожно-уличной сети в 2020–2022 годах. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. Победителя торгов планируется определить в начале июля. Начальная стоимость контракта — 781,5 млн рублей.

В документации отмечается, что в зимний период подрядчик обязан будет заниматься обработкой дорог противогололёдными материалами, уборкой снега с улиц, тротуаров, автостоянок и остановок, а также погрузкой его в автосамосвалы. Необходимо удалять снежные накаты автогрейдерами. Тротуары следует посыпать песком или гранитной крошкой. Обрабатывать тротуары и дорожные покрытия поваренной солью запрещено. В любую погоду подрядчик должен убирать с газонов случайный мусор, урны вдоль тротуаров и дорог очищать от отходов.

«Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного транспорта и расположенные на них урны должны быть убраны от снега и мусора до семи часов утра. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололёдными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъёмы, мосты, тормозные площадки на перекрёстках улиц и остановках общественного транспорта. По окончании снегопада производится завершающее сгребание снега и выполняются работы по формированию снежных валов в лотковых зонах улиц и проездов. Время, необходимое для окончательного устранения последствий выпадения осадков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно превышать суток после окончания снегопада», — отмечается в конкурсной документации.

В летний период дорожно-уличную сеть необходимо подметать и мыть при помощи специальных машин. Газоны следует выкашивать. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, должны осуществляться с применением горячих и холодных смесей.