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Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая займётся реконструкцией Молодёжного театра за 317 млн рублей

28.02.2022 14:08
Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая займётся реконструкцией Молодёжного театра за 317 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет компанию, которая займётся реконструкцией Нового Молодёжного театра на Вагонке. Предварительно капитальный ремонт здания муниципального театра на улице Ильича, 37 обойдётся в 317 млн 498 тысяч рублей.

Отремонтировать Новый Молодёжный театр планируют в рамках национального проекта «Культура». На его реализацию из федерального и областного бюджетов направят 296 млн рублей. Все работы планируют осуществить в 2022 и 2023 годах. Такое решение приняли представители мэрии ещё осенью 2021 года.

Проект капитального ремонта театра разработало муниципальное учреждение «Тагилгражданпроект». Кроме общестроительных работ, будет заменено сценическое оборудование театра, наружные сети и сооружения, также запланировано благоустройство и озеленение территории. 

Здание театра украсят новой архитектурной подсветкой, а внутри установят новую систему режиссёрской связи, трансляции и оповещения, систему видеопроекции и постановочное освещение. Согласно сметной документации, всего на сценическое оборудование заложено около 94 млн рублей.

Во время ремонтных работ в помещении организуют места для маломобильных граждан, из-за этого количество мест в зрительном зале уменьшится с 220 до 164. Также будут обновлены гримёрные для артистов труппы, в них появятся душевые. Заявки на конкурс принимаются до 9 марта.

Новый Молодёжный театр располагается в здании бывшего кинотеатра 1937 года постройки. На время ремонта коллектив театра разместится в администрации Дзержинского района на Окунева, 22. Артисты и другие сотрудники учреждения займут почти все кабинеты на четвёртом этаже районной администрации. Спектакли Молодёжного театра на время ремонта его здания можно будет увидеть на разных площадках Нижнего Тагила. 

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