Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию для ремонта моста на улице Космонавтов

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займётся капитальным ремонтом моста на улице Космонавтов. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок. Стоимость работ оценили в 35 млн рублей, закончить ремонт по контракту нужно не позднее 13 сентября 2024 года. Гарантийный срок с момента приёмки работ составит 8 лет.

Согласно проектной документации, во время ремонта движение транспорта ограничивать не планируют. Демонтажные и ремонтные работы будут проходить на пешеходной части, опорах, защитных насыпях и нижней части пролётов моста. На проезжей части отремонтируют деформационные швы. Также подрядчик должен установить систему видеонаблюдения на объектах на период ремонта.

Этот мост через реку Тагил, связывающий улицы Космонавтов на Вые и Победы на Красном Камне, также называют Олимпийским. Своим названием он обязан XXII летним Олимпийским играм, которые проходили в Москве в 1980 году. Тогда крупные стройки было принято называть в соответствии с какими-либо крупными событиями в стране.