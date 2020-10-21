Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию для контроля за уличным освещением города за 18 млн рублей

Тагильская администрация ищет компанию, которая будет отвечать за эксплуатационное содержание городских сетей наружного освещения. Конкурс по поиску подрядчика уже размещён на сайте госзакупок. Начальная цена заключения муниципального контракта – 17,9 млн рублей.

Подрядчик определится в начале ноября. Он должен будет обеспечить бесперебойную и надёжную работу установок уличного освещения, а также своевременно предпринимать меры для предотвращения их преждевременного износа. Для этого необходимо проводить регулярные проверки состояния оборудования и оперативно устранять выявленные неисправности. Кроме того, подрядчику придётся следить за санитарным состоянием установок, производить замену электрических ламп, ежемесячно снимать показания приборов учёта электрической энергии, принимать участие в технической приёмке новых объектов. За своевременное включение и отключение 12933 светильников на улицах Нижнего Тагила также будет отвечать победившая в конкурсе компания.

Согласно конкурсной документации, чиновники требуют выявлять несанкционированное размещение кабелей на опорах освещения. В случаях хищения или разрушения элементов электроосвещения необходимо в течение трёх суток с момента обнаружения сообщить об этом в полицию и горадминистрацию.