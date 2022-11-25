Мэрия Нижнего Тагила хотела выселить из единственного жилья семью с ребёнком

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила приняла участие в рассмотрении гражданского дела по иску администрации Нижнего Тагила о выселении из жилого помещения семьи, воспитывающей несовершеннолетнего ребёнка. Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, спорная квартира была предоставлена матери ответчика, как члену жилищно-строительного кооператива (ЖСК), в 1986 году. Сам ответчик поселился в квартире ещё будучи несовершеннолетним и всё это время проживал в данном помещении. Но из-за утери правоустанавливающих документов на жилое помещение и ликвидации ЖСК в 2010 году не смог оформить регистрацию по месту жительства в квартире.

Предусмотренные жилищным законодательством обязательства ЖСК по выплате пая в отношении жилого помещения не были выполнены в полном объёме, из-за чего в 2019 году администрация Нижнего Тагила оформила данное помещение в муниципальную собственность на основании судебного акта.

Посчитав, что члены семьи не имеют прав пользования квартирой, администрация города в судебном порядке потребовала выселения семьи из помещения, которое являлось для них единственным местом жительства. С данной позицией не согласилась прокуратура и направила встречный иск о признании за семьёй права пользования жильём на условиях социального найма и об обязании администрации муниципалитета этот договор заключить.

В итоге суд отказал в удовлетворении первоначального иска администрации города, встав на сторону жильцов и прокуратуры. В настоящее время мэрия заключила с семьёй договор о социальном найме.