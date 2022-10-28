Мэрия Нижнего Тагила хотела повысить аренду предпринимателям на 8%, но депутаты разрешили только на 5%

Стоимость арендной платы за муниципальное имущество увеличится для бизнесменов Нижнего Тагила с 1 января 2023 года на 5%. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы на заседании 27 октября. Предложение поддержали 20 присутствующих парламентариев, один воздержался. Таким образом, с учётом повышения базовая ставка за один квадратный метр будет составлять чуть более 1159 рублей.

Изначально мэрия предложила поднять базовую ставку за аренду муниципального имущества на 7,84%, ориентируясь на региональный индекс цен на товары и услуги за август этого года. Власти планировали увеличить доходы бюджета на 3,8 млн рублей. Однако депутаты, рассмотрев предложение на профильной комиссии по бюджету, решили снизить ставку до 5%, так как предположили, что предприниматели поднимут стоимость своих услуг для жителей города.

Напомним, на начало 2022 года было одобрено повышение ставки на 5,9%, до 1104 рубля за квадратный метр без учёта НДС. В 2021 году из-за пандемии большинство депутатов проголосовали против повышения арендной платы на 2,7%.