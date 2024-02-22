Мэрия Нижнего Тагила хочет расторгнуть контракт с частными автобусными перевозчиками 

Администрация Нижнего Тагила планирует расторгнуть контракты со всеми частными автобусными перевозчиками из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на критику жителей в соцсетях из-за несоблюдения расписания, пишет vtagile.ru.

«Как сообщают в управлении городским хозяйством, из-за многочисленных нарушений условий контрактов администрация готовит документы на их расторжение с транспортными предприятиями “Техноком”, “Фирма ТАС” и “Объединение “Союз-НТ”. Сейчас подготавливают документы для проведения конкурентных процедур на заключение новых контрактов на перевозку пассажиров», — говорится в ответе.

Также напомним, что с 1 марта будет работать муниципальный автобусный перевозчик, который заберёт 14 из 44 маршрутов, обслуживаемых на данный момент частниками.