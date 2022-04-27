Мэрия Нижнего Тагила хочет продать бывший дом детского творчества на ВМЗ 

Администрация Нижнего Тагила планирует включить в план приватизации на 2022 год ещё 8 лотов. Среди них оказалось бывшее здание центра детского творчества на улице Космонавтов, 108, сообщает ИА «Все новости».

Двухэтажное здание, где раньше находился центр детского творчества «Выйский», мэрия планирует продать за 5,4 млн рублей. Площадь постройки — почти 1400 квадратных метров, здание признано аварийным. Уже несколько лет здесь не ведётся обучающий процесс, а дети занимаются в корпусе на улице Верхняя Черепанова, 50.

Продажу обсудят на ближайшей профильной думской комиссии. Кроме дома детского творчества, тагильская мэрия планирует выставить на торги ещё ряд объектов.

В 2021 году, согласно отчётам, от продажи муниципальных объектов мэрия заработала 36,5 млн рублей.