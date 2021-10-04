Мэрия Нижнего Тагила хочет обновить зал заседаний за 8,3 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила планирует переоснастить зал заседаний в здании мэрии на Пархоменко, 1а. Тендер размещён на сайте госзакупок, его начальная стоимость — 8 млн 377 тысяч рублей.

Предполагается, что компания-подрядчик оборудует помещение мебелью, установит аудиоплатформу, оборудование для видеоконференцсвязи.

Согласно документации, в зале установят 14 столов, появится новая трибуна и 54 стула. Столы изготовят из ДСП класса Е1 или выше с толщиной столешницы не менее 25 мм, стулья сделают из массива бука с обивкой из искусственной кожи. На столах смонтируют 14 мониторов-трансформеров диагональю 23,8 дюйма, а также 27 микрофонных пультов.

Итоги аукциона подведут 12 октября, обновить зал планируют до конца года.