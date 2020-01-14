Мэрия Москвы разрешила бесплатную рекламу новогоднего шоу «Ночных волков». Байкеры сэкономили не меньше 5 млн рублей

Мэрия Москвы разрешила бесплатно рекламировать новогоднее шоу патриотического мотоклуба «Ночные волки», которое проходит в столице, благодаря такому решению клуб сэкономил минимум 5 млн рублей, пишут «Открытые медиа».

Новогодние ёлки «Ночных волков» проходят с 4 по 18 января. Стоимость одного билета на сайте msk.kassir.ru составляет 1,5 тысячи рублей. С 1 по 18 января под рекламу новогодних ёлок «Ночных волков» мэрия выделила 50 сторон формата 6×3 м, 20 цифровых билбордов, 10 сторон сити-формата, 35 сторон на киосках НТО «Печать», 30 сторон на афишных стендах. По рыночным ценам такая рекламная кампания суммарно могла бы обойтись «Ночным волкам» в сумму от 5 до 10 млн рублей, оценивает гендиректор компании «Эспар-Аналитика» Андрей Берёзкин.

В декабре 2019 года межведомственная комиссия по вопросам рекламы признала, что реклама ёлок представляет «особую общественную значимость». В приказе правительства Москвы от 23 мая 2018 года говорится, что рекламой, представляющей особую общественную значимость, может быть признана только информация, направленная на достижение «общественно полезных целей и обеспечение общественных интересов и интересов государства». При этом в случае наличия коммерческой составляющей заявитель должен предоставить определённую помощь «социально незащищённым слоям населения» столицы. «Открытые медиа» направили в департамент соцзащиты московской мэрии запрос, оказывали ли такую помощь «Ночные волки».

Представитель мотоклуба не ответил на запрос «Открытых медиа», дозвониться до лидера организации Александра Залдостанова (Хирурга) не удалось.

«Ночные волки» проводят новогодние представления для детей с 2003 года. В 2015 году «Ночные волки» получили на их организацию президентский грант в размере 9 млн рублей.