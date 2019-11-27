Мэрия Москвы потратила на сбор и вывоз опавших листьев 850 миллионов рублей. Официально их собирать нельзя

Осенью 2019 года мэрия Москвы потратила на уборку опавших листьев более 850 миллионов рублей, говорится в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Контракты на уборку листьев размещают районные ГБУ «Жилищник» — государственные бюджетные учреждения, созданные по приказу мэрии. При этом напрямую вывоз листьев в закупках не указан, учреждения муниципальных районов используют для этих услуг эвфемизмы: в Северо-Западном округе это называется «случайный мусор», который образуется только осенью, а в Юго-Западном — «отходы, образующиеся в результате уборки дворовых территорий», при этом тендер был размещён на сентябрь-октябрь.

По закону от 2002 года коммунальные службы должны убирать листья в радиусе 25 метров от магистралей, десяти метров от улиц и пяти метров от проездов и дорожек во дворах, однако в действительности листву часто собирают со всего двора.

Издание также отмечает, что департамент природопользования и охраны окружающей среды поддерживал протесты граждан против уборки листьев и грозил коммунальщикам штрафами, однако накладывались ли они в действительности — неизвестно.