Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие «Бессмертный ГУЛАГ»

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие памяти жертв политических репрессий и в поддержку нынешних политзаключённых «Бессмертный ГУЛАГ» 6 октября, рассказал в Facebook один из заявителей акции Андрей Нечаев.

По словам Нечаева, мэрия «неформально» предлагала им убрать из заявки упоминание о «нынешних политических репрессиях», но организаторы отказались.

«Формальная причина отказа — в уведомлении об акции не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Это просто наглая и глупая ложь, так как в заявке они указаны», — написал он.

Нечаев добавил, что они обжалуют отказ мэрии в суде.

Заявку на акцию подали в мэрию 23 сентября, организаторы акции — партии «Парнас», «Гражданская инициатива» и проект «Декоммунизация» — планировали провести шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова с портретами жертв политических репрессий в руках.