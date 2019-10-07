Мэрия Москвы обратилась в суд, чтобы взыскать 58,5 млн рублей с модельера Вячеслава Зайцева

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Департамента городского имущества о взыскании почти 58,5 млн рублей с «Модного дома Вячеслава Зайцева». Соответствующие данные опубликованы на сайте картотеки арбитражных дел. Суть исковых требований пока что не ясна.

«Московский дом моды не в курсе данной информации. Исходя из этого мы не можем дать никаких комментариев», — заявил представитель Вячеслава Зайцева.

Источник ТАСС в московской мэрии сообщил, что основанием для взыскания такой суммы мог стать долг модного дома по арендной плате.

Дом Моды Зайцева расположен в центре столицы на проспекте Мира, 21. В 1982 году Зайцев стал его художественным руководителем, а в 1988 году директором.