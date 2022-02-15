Мэрия: Молодёжь перестала уезжать из Нижнего Тагила

По данным последней статистики, в Нижнем Тагиле выросла численность молодёжи. Об этом рассказали специалисты управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике мэрии на сегодняшней комиссии гордумы.

На 1 января 2021 года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 88 тысяч 184 молодых человека. А по данным на январь 2022 года, в городе проживает 92 тысячи 598 тагильчан в возрасте от 14 до 35 лет.

«В конце прошлого года нас порадовала статистика. Если раньше мы отмечали сокращение молодёжи в городе, то сейчас численность молодёжи почти на 5 тысяч человек выросла. Может быть, это связано с заболеваемостью в стране и в мире», — отметила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Анна Афанасьева.

Согласно мониторингу управления, молодые люди не уезжают в другие города после окончания школы, а поступают в высшие образовательные учреждения города.