Мэрия Хабаровска объявила в городе «масочный режим»

Администрация Хабаровска с 10 февраля обяжет носить маски работников транспорта, торговых центров и банков, а также учителей и медиков из-за роста заболеваемости гриппом и для профилактики коронавируса, сообщается на сайте мэрии города.

«Масочный режим» будет введён для всех, «кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей». По словам заместителя начальника управления по спорту и здравоохранению Татьяны Скорик, носить маски на улице не обязательно, «а вот в помещениях — придётся», их нужно будет менять раз в два часа.

Городские власти заявили, что масок хватит всем. С прошлой недели в аптеках ввели ограничение — отпускать не больше 15 масок в одни руки. Кроме того, в Хабаровске решили ввести ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских и учебных организациях, на предприятиях торговли.

Напомним, в России зафиксированы два случая заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Заболевшие — граждане Китае, они проживают в Забайкалье и Тюмени.