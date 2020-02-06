Мэрия Екатеринбурга второй раз за год покупает 10 новых машин за 18 млн рублей

Администрация Екатеринбурга разместила на портале госзакупок аукцион на покупку 10 автомобилей за 18 млн рублей, пишет Znak.com. Выбрать подрядчика должны 17 февраля, машины встанут на баланс автобазы мэрии.

Согласно техзаданию, седаны должны быть 2020 года выпуска, без пробега, серебристого цвета, с четырёхцилиндровым бензиновым двигателем мощностью не менее 181 л. с. Коробка передач должна быть автоматическая, привод — передний, максимальная скорость — не менее 210 километров в час. В комплектации — двухзонный климат-контроль, обогрев стёкол, датчики света и дождя, а также камера заднего вида с разметкой. Стоимость одного автомобиля составляет 1,8 млн рублей. Под эти характеристики подходит Toyota Camry, машины этой модели уже есть в автопарке городской администрации.

Аналогичный аукцион мэрия провела весной 2019 года, купив 10 машин Toyota Camry. Контракт на сумму 17,9 млн рублей был заключён с ООО «Альянс мотор Екатеринбург».