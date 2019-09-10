Мэрия Екатеринбурга показала проекты собора Святой Екатерины на возможных площадках (ФОТО, ВИДЕО)

Администрация Екатеринбурга на официальном сайте опубликовала видео с рендерами мест, где может разместиться храм Святой Екатерины, пишет Znak.com. В роликах показываются проекты собора на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на месте здания бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом, эти площадки должны вынести на общегородской опрос.

В случае если жители решат возвести храм на месте приборостроительного завода, религиозное здание займёт весь квартал от Первомайской до Почтового переулка, причём основная часть территории станет замощённой площадью. Вместе с самим собором на участке появятся здания для «городского семейного центра», организации, помогающей «мамам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию», и центра «Счастливое детство» для детей-сирот.

Храм на пустыре в районе улиц Фурманова и Белинского продемонстрирован в окружении новых малоэтажных и высотных зданий. Назначение этих сооружений не поясняется, однако храм при таком размещении смотрится доминантой квартала. Вокруг этой версии собора показано больше зелени, чем на прошлой площадке. Парковка находится со стороны улицы Машинной.

В случае строительства храма за Макаровским мостом будет обустроена и засажена деревьями набережная. Перед самим же храмом со стороны улицы Челюскинцев появится гигантская площадь, служащая парковкой, в центре которой, помимо прочего, разместят часовню. Площадь будут обрамлять несколько новых трёхэтажных зданий, назначение которых также не поясняется.

Напомним, храм Святой Екатерины пытались построить на набережной городского пруда в сквере у драмтеатра. Жителям это не понравилось, в зелёной зоне неделю не утихали протесты, в рамках которых более сотни человек были оштрафованы, ещё на нескольких участников акции были заведены уголовные дела по различным статьям. В итоге от строительства собора в этом месте отказались, а выбрать новый участок решили на общегородском опросе.