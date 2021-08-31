Мэрия Екатеринбурга отсудила у владельца батутов миллион рублей, обвинив его в незаконном обогащении

Администрация Екатеринбурга отсудила у бизнесмена Максима Пыцко больше миллиона рублей — мэрия потребовала вернуть неосновательное обогащение, которое компания предпринимателя якобы получила, заняв землю на Уралмаше, пишет E1.ru.

Речь идёт об участке между улицей Кузнецова и проспектом Космонавтов, рядом с ТЦ «Стрелка» — там стоял батут.

«Это взыскание за фактическое пользование земельным участком на основании приказа МУГИСО. Ждём решения суда, [чтобы решить, будет ли администрация его оспаривать]», — объяснили в земельном комитете администрации города.

Судя по материалам дела, иск удовлетворили частично — изначально мэрия требовала с «Компании "Вимакс"» (принадлежит супругам Пыцко) 7,2 миллиона рублей, в том числе 24 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ноября по декабрь 2020 года. Однако суд, изучив мнения сторон, обязал выплатить лишь 1,2 млн рублей. Разбирательство в Арбитражном суде тянулось с марта 2021 года.

Максим Пыцко считает требования необоснованными, а решение — несправедливым и собирается его обжаловать. Бизнесмен говорит, что с участка на Уралмаше его батут фактически выгнали в конце июля 2021 года — там начали благоустройство сквера.

«Почему за бесплатное разрешение [на пользование участком] взыскивают плату, непонятно. На сайте МУГИСО чёрным по белому написано "на безвозмездной основе". Или они заведомо годами вводили умышленно предпринимателей в заблуждение? Тогда им за свои ошибки придётся отвечать. По моим оценкам, в таком случае сумма ущерба бюджету может превышать миллиард. А это уже статья "Преступная халатность" и очередные уголовные дела в отношении МУГИСО и администрации Екатеринбурга», — объясняет Максим Пыцко.

Батуты в 2021 году захватили Екатеринбург, на это обратил внимание даже губернатор Евгений Куйвашев.