Мэрия Екатеринбурга отказалась от строительства ледового городка на главной площади. Сэкономленные деньги направят на поддержку медицины

В Екатеринбурге отказались от идеи строительства ледового городка на площади 1905 года, со ссылкой на источник в городской администрации пишет E1.ru.

Решение было принято в связи со сложной эпидемической обстановкой — пока заболеваемость находится на высоком уровне, нужно максимально ограничить массовые мероприятия, из-за этого зимой впервые за очень много лет на площади не будет ни горок, ни ледяных скульптур.

По данным источника издания, сейчас обсуждается основная идея — поставить на площади только искусственную ёлку-конус. Кроме неё, на площади поставят палатки, где будут продавать горячий чай, также останется праздничная иллюминация. Никаких ограждений и систем контроля входа также не предполагается: посетителей и так не должно быть много, места на площади достаточно, чтобы обеспечить дистанцирование.

Основной сложностью станет отмена всех соглашений с подрядчиками — конкурсная документация на ледовый городок и скульптуры уже публиковалась на портале госзакупок.

По данным источника в администрации, из-за отказа от строительства ледового городка затраты на новогодний городок сократятся втрое, сэкономленные бюджетные деньги планируется потратить на поддержку медицины.