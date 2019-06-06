Мэрия Екатеринбурга опубликовала список самых популярных мест для строительства храма

На информационном портале Екатеринбурга опубликовали список мест, предлагаемых для строительства собора Святой Екатерины.

Всего в мэрию поступило более 11 тысяч обращений граждан. В тройку лидеров предлагаемых мест вошли пустырь на перекрёстке улиц Белинского — Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, 36 и территория в сквере у драмтеатра. В топ-10 также вошли предложения о строительстве на месте заброшенной больницы у КСК «Уралец», пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда, площадь 1905 года, Зелёная роща, бывший приборостроительный завод на улице Горького, 17, а также территория на месте катка и парковки за башней «Исеть».

Предложения о площадках принимались с 20 по 30 мая.

Опрос жителей города о строительстве храма решили провести после того, как в сквере у драмтеатра прошли массовые протесты — их участники выступали против этого места для возведения храма.