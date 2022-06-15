Мэрии Нижнего Тагила не хватило 130 тысяч рублей на фестиваль бардовской песни в Антоновском

В этом году в посёлке Антоновский под Нижним Тагилом спустя два года после пандемии пройдёт 36-й фестиваль авторской песни имени Сергея Минина. За полное финансовое обеспечение мероприятия всегда отвечала мэрия, но в этот раз власти города уменьшили финансирование фестиваля, поэтому организаторы собирают оставшуюся сумму, а именно 130 тысяч рублей, через краудфандинговую платформу «Планета».

Средства для фестиваля необходимы на аренду сцены и звукового оборудования, вывоз мусора, покупку расходных материалов для технических служб, оплату работы звукорежиссёров, а также на оплату дороги и гонораров гостей, имена которых объявят в ближайшее время, рассказывают организаторы.

В этом году на сцене выступят исполнители авторской песни из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Пермского края. Фестиваль пройдёт с 29 по 31 июля. После пандемии организаторы планируют принять около трёх тысяч человек, что значительно меньше, чем в прошлые годы. Также на фестивале проведут поэтический конкурс, творческую мастерскую, спортивные соревнования, ярмарку и мастер-классы.

В программу 36-го фестиваля решили включить отдельный конкурс, посвящённый творчеству Владислава Шадрина, который на протяжении 20 лет был его организатором. Напомним, что осенью прошлого года поэта, музыканта и основателя знаменитого дуэта «Зелёная лампа» не стало.

«Не хотелось бы думать о том, что мы не сможем собрать нужное количество денег на организацию, мы всегда добивались своего. Фестиваль состоится в любом случае. Это наша ответственность, в том числе и перед памятью Владислава Шадрина», — говорят организаторы фестиваля.

Фестиваль авторской песни имени Сергея Минина проводится с 1982 года. В 2002 году фестивалю был присвоен статус областного, но география участников и гостей выходит далеко за пределы Уральского региона. Участвовать в конкурсе могут авторы-исполнители с 14 лет. В разные годы гостями фестиваля становились Олег Митяев, Анатолий Киреев, Леонид Сергеев, Андрей Козловский, Наталья Кучер, Анатолий Шенберг, Андрей Крамаренко, а также группа «Грассмейстер».