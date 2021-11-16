Мэра Сосьвы оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за отсутствия маски на заседании гордумы 

Серовский районный суд оштрафовал мэра Сосьвы Геннадия Макарова на 10 тысяч рублей из-за того, что он был без маски во время заседания городской думы. По материалам дела, опубликованным на сайте суда, ранее на чиновника составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», а 15 ноября было принято решение о назначении наказания в виде штрафа.

Как пишет местное издание «Глобус», кто-то сфотографировал Макарова во время заседания думы Сосьвинского городского округа, где на его лице не было маски. Но мэр утверждает, что он просто опустил маску, чтобы выпить воды.