Мэра Сосьвы оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за отсутствия маски на заседании гордумы 

Серовский районный суд оштрафовал мэра Сосьвы Геннадия Макарова на 10 тысяч рублей из-за того, что он был без маски во время заседания городской думы. По материалам дела, опубликованным на сайте суда, ранее на чиновника составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», а 15 ноября было принято решение о назначении наказания в виде штрафа.
Как пишет местное издание «Глобус», кто-то сфотографировал Макарова во время заседания думы Сосьвинского городского округа, где на его лице не было маски. Но мэр утверждает, что он просто опустил маску, чтобы выпить воды.
«Я решил попить водички, в это время меня кто-то сфотографировал. Кто именно — мне неизвестно, я даже не видел этой фотографии. Её передали в полицию. Я попил воды и водрузил маску на место. Но суд мои доводы во внимание не принял. Но я ещё раз повторяю, что маска была у меня при себе», — заявил журналистам мэр.