Мэра Риги Нила Ушакова задержали после обысков

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова в здании Рижской думы и в его доме, со ссылкой на источники сообщает латвийское агентство LETA.

В антикоррупционном ведомстве подтвердили, что провели «неотложные процессуальные действия» в рамках уголовного процесса, не приведя других подробностей.

После обыска четверо сотрудников бюро вышли из кабинета Ушакова с папкой документов и, предположительно, компьютером. Они отказались от комментариев. Директор юридического управления думы Янис Лиепиньш, сопровождавший их, не ответил на вопросы журналистов.

Нил Ушаков пока не комментировал обыски. Один из лидеров партии «Согласие» Янис Урбанович сообщил журналистам, что не смог дозвониться до Ушакова.

По словам бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, Нил Ушаков задержан, его везут в следственный изолятор. Другие источники пока не подтвердили эту информацию. Сам Ушаков сообщил журналистам, что ему не предъявляли никаких обвинений.

С ноября 2018 года в Латвии расследуют дело о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. Оппозиция требовала отставки Нила Ушакова, но депутаты думы дважды отказались освобождать его от должности мэра.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. Партия «Согласие», которую он возглавляет, пользуется поддержкой, прежде всего, русскоязычных жителей Латвии.