Мэра Риги Нила Ушакова отстранили от должности

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, соответствующее решение опубликовано в официальном издании правительства Латвии Latvijas Vestnesis.

Претензии к мэру Риги связаны со взаимоотношениями города с рижским предприятием Rigas satiksme (основной акционер компании — Рижская дума). Ушакова заподозрили в нецелевом расходовании средств компании, а также неисполнении обязанность по контролю её закупок.

В конце января в доме и на рабочем месте Ушакова прошли обыски, связанные с уголовным делом о закупках общественного транспорта компанией Rigas satiksme. Закупки автобусов, троллейбусов и трамваев осуществлялись из Чехии и Польшу.

По версии следствия, за поставки давались взятки: за каждый поставляемый автобус выплачивалось 5-7% от его стоимости. Сумма договоров на три закупки превысила 270 миллионов евро, в результате взятки могли составить от 13,5 до 20 миллионов евро.

Обвинений Ушакову не предъявляли. 29 марта Ушаков отправил письменный ответ министерству по охране окружающей среды, которое указывало на возможные нарушения в работе муниципалитета и требовало объяснений. Он заявил, что допускал ошибки на должности мэра, но за 12 нарушений, на которые указало министерство, отправить в отставку мэра в правовом государстве нельзя.

«Вероятность того, что господин Пуце примет противоправное решение о моей отставке, высока», — заявил Ушаков.

В соответствии с законом о самоуправлении, министерство регионального развития имеет полномочия отстранять от должности главу самоуправления. Ушаков в течение 30 дней может оспорить это решение в суде.