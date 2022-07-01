Мэра Богдановича оштрафовали на 200 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями

Богдановичский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы городского округа Богданович Павла Мартьянова. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что Мартьянов с декабря 2019 года по январь 2020 года незаконно вмешивался в деятельность предприятия, ведущего разработку и добычу полезных ископаемых на месторождении известняков. Глава муниципалитета остановил деятельность подрядчика по поставке горной массы и требовал включить определённых людей в состав учредителей предприятия. В результате деятельность подрядчика была остановлена и не возобновлена.

А в 2018 году глава Богдановича решил помочь своим друзьям-предпринимателям. Он поручил директору МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» заключить с ними договоры на капремонт зданий домов культуры в сёлах Байны и Кунары Богдановичского района без проведения торгов. Опасаясь быть уволенным с работы, руководитель муниципального учреждения выполнил незаконную просьбу мэра.

Павла Мартьянова Богдановичский городской суд признал виновным по двум статьям: ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершённые должностным лицом с использованием своего служебного положения) и по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По каждой ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Но от исполнения наказания по статье 169 УК РФ он освобождён в связи с истечением срока давности привлечения. Приговор не вступил в законную силу.

Павел Мартьянов возглавил Богданович в декабре 2017 года. Его задержали 5 августа 2020 года, но быстро отпустили. Утром следующего дня чиновник вновь вернулся к работе.