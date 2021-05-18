Мэр Владивостока подал в отставку после критики со стороны губернатора и вице-премьера

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил в Instagram об уходе в отставку после двух лет работы.

«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. <...> Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — написал Гуменюк.

За несколько часов до этого губернатор Олег Кожемяко на встрече с вице-премьером, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым раскритиковал работу мэра. Он рассказал, что стадион, который должен был открыться два года назад, так и не достроили, а реализация других планов сильно затягивается и город ничего не делает по этому поводу.

«Исходя из этого, хочу с вами согласовать позицию: работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей. Вы также обращали внимание на его работу, я вас тогда просил подождать — была зима, устраняли последствия ледяного дождя. Но сейчас очевидно, что, если дальше так продолжать, толку не будет», — пожаловался Трутневу Кожемяко.

В ответ Трутнев предложил Гуменюку уволиться.